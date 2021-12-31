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Сын Евгения Плющенко рассказал про свою первую любовь

В предновогоднем выпуске шоу «Вечерний Ургант» 8-летний сын Евгений Плющенко и Яны Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, рассказал о своей первой любви.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Плющенко, Саша Плющенко, Иван Ургант, Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Иван Ургант раскрыл младшему Плющенко секрет светских балов, сказав, что туда привозят девочек, которые хотят выйти замуж. «Я в жизни больше никогда не поеду на Tatler бал!» — возмутился Саша.

Яна Рудковская призналась, что читает директ сына. «Девочки маленькие пишут, хотят познакомиться, сфотографироваться, покататься на коньках, сходить в кино» — рассказала продюсер об интересе поклонниц к своему сыну.

Саша Плющенко засмущался и ответил: «А мне другая девочка нравится. Я не буду говорить кто. Это мой секрет».

Яна пыталась склонить Гном-Гномыча к тому, чтобы он раскрыл имя своей избранницы, а вот отец отрезал: «Не надо говорить!»

Ургант попросил Сашу рассказать, почему он выбрал эту девочку. Юный фигурист очень удивился: «А что, это тоже надо обсуждать? Нет, не буду это говорить. Не буду говорить! Все. Эта тема закрыта!»

Ведущий посоветовал Саше тогда выкладывать все в инстаграм. Реакция 8-летнего Саши умилила аудиторию. «Ну не, Вань. Я не буду» — смущаясь заявил он.

Фото: Instagram, GlobalLookPress

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