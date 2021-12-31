Сын Евгения Плющенко рассказал про свою первую любовь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Иван Ургант раскрыл младшему Плющенко секрет светских балов, сказав, что туда привозят девочек, которые хотят выйти замуж. «Я в жизни больше никогда не поеду на Tatler бал!» — возмутился Саша.
Яна Рудковская призналась, что читает директ сына. «Девочки маленькие пишут, хотят познакомиться, сфотографироваться, покататься на коньках, сходить в кино» — рассказала продюсер об интересе поклонниц к своему сыну.
Саша Плющенко засмущался и ответил: «А мне другая девочка нравится. Я не буду говорить кто. Это мой секрет».
Яна пыталась склонить Гном-Гномыча к тому, чтобы он раскрыл имя своей избранницы, а вот отец отрезал: «Не надо говорить!»
Ургант попросил Сашу рассказать, почему он выбрал эту девочку. Юный фигурист очень удивился: «А что, это тоже надо обсуждать? Нет, не буду это говорить. Не буду говорить! Все. Эта тема закрыта!»
Ведущий посоветовал Саше тогда выкладывать все в инстаграм. Реакция 8-летнего Саши умилила аудиторию. «Ну не, Вань. Я не буду» — смущаясь заявил он.
Фото: Instagram, GlobalLookPress