Сын Евгения Плющенко рассказал про свою первую любовь

Саша Плющенко засмущался и ответил: «А мне другая девочка нравится. Я не буду говорить кто. Это мой секрет».

Яна пыталась склонить Гном-Гномыча к тому, чтобы он раскрыл имя своей избранницы, а вот отец отрезал: «Не надо говорить!»

Ургант попросил Сашу рассказать, почему он выбрал эту девочку. Юный фигурист очень удивился: «А что, это тоже надо обсуждать? Нет, не буду это говорить. Не буду говорить! Все. Эта тема закрыта!»

Ведущий посоветовал Саше тогда выкладывать все в инстаграм. Реакция 8-летнего Саши умилила аудиторию. «Ну не, Вань. Я не буду» — смущаясь заявил он.