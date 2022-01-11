«Гном Гномыч, бойся»: Собчак показала первый выход своего сына на лед

Напомним, что сын Платон родился в браке Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом. Пара познакомилась в конце 2012 года, а четыре месяца спустя провела свадебную церемонию, державшуюся в тайне. Платон появился на свет 18 ноября 2016 года. В 2018-м в прессе обсуждалась вероятная вторая беременность Собчак. В марте следующего года пара подтвердила факт расставания. А 13 сентября 2019-го Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера и актера Константина Богомолова.