«Гном Гномыч, бойся»: Собчак показала первый выход своего сына на лед
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
На видео, опубликованном в сториз Собчак, мы видим Платона, который уверенно идет по льду. Ролик сопровождается ироничной подписью: «Первые шаги. Гном Гномыч, бойся» — и «закадровой» песней «Лошадка» Найка Борзова, которую напевает Ксения. Платон выглядит сосредоточенным, и ему, похоже, нравится такая «ледовая» прогулка.
Напомним, что сын Платон родился в браке Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом. Пара познакомилась в конце 2012 года, а четыре месяца спустя провела свадебную церемонию, державшуюся в тайне. Платон появился на свет 18 ноября 2016 года. В 2018-м в прессе обсуждалась вероятная вторая беременность Собчак. В марте следующего года пара подтвердила факт расставания. А 13 сентября 2019-го Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера и актера Константина Богомолова.
Фото: Global Look Press, Instagram Ксении Собчак