Глюкоза сменила имидж и примерила ретрообраз
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @glukozamusic
В сториз певица показала, что решилась отрезать челку. И спросила у поклонников, идет ли ей такое изменение во внешности. Большинство подписчиков поддержали эксперимент Натальи. Возможно, челка у певицы накладная, а изменения нужны для съемок.
Помимо новой прически, Глюкоза примерила наряд из крупных сияющих пластинок и дополнила образ брюками-клешами в пол и черным топом. Она стала похожа на ретропевицу из 70-х.
Артистка часто выбирает весьма пикантные наряды. На съемках новогоднего концерта она появилась в полупрозрачном серебряном комбинезоне с глубоким декольте. В клипах Глюкоза снимается в экстремальных мини или откровенных боди.
Напомним, что Глюкоза теперь не единственная певица в своей семье. Ее дочка Лидия выступает на сцене под псевдонимом Lidus. Звезда поддерживает своего ребенка и уже даже выступала с ней на одной сцене. Продюсеры шоу «Дуэты» устроили звездной маме сюрприз, выпустив к ней в номер Лидию.
Фото: Instagram