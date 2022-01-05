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Глюкоза сменила имидж и примерила ретрообраз

Ради одного из после новогодних концертов певица решила перевоплотиться в диву из 70-х. Наталья Чистякова-Ионова давно придерживается одного стиля: светлые длинные локоны и открытый лоб, но иногда ей хочется экспериментов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Глюкоза

Фото: Instagram @glukozamusic

В сториз певица показала, что решилась отрезать челку. И спросила у поклонников, идет ли ей такое изменение во внешности. Большинство подписчиков поддержали эксперимент Натальи. Возможно, челка у певицы накладная, а изменения нужны для съемок.

Помимо новой прически, Глюкоза примерила наряд из крупных сияющих пластинок и дополнила образ брюками-клешами в пол и черным топом. Она стала похожа на ретропевицу из 70-х.

Артистка часто выбирает весьма пикантные наряды. На съемках новогоднего концерта она появилась в полупрозрачном серебряном комбинезоне с глубоким декольте. В клипах Глюкоза снимается в экстремальных мини или откровенных боди.

Напомним, что Глюкоза теперь не единственная певица в своей семье. Ее дочка Лидия выступает на сцене под псевдонимом Lidus. Звезда поддерживает своего ребенка и уже даже выступала с ней на одной сцене. Продюсеры шоу «Дуэты» устроили звездной маме сюрприз, выпустив к ней в номер Лидию.

Фото: Instagram

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