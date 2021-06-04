Глюкоза с губами-«уточкой» и поющий баран в пародии Little Big на хит Backstreet Boys
В новом ярком клипе на кавер группы Backstreet Boys появились необычные сказочные персонажи — Белоснежка, Русалочка и другие принцессы. В клипе появилась и Глюкоза с раздутыми губами, которые ей наколдовала фея, а Золушка в исполнении самой Софьи Таюрской ходит по замку в Crocks.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из клипа
Клип на эту песню стал самым дорогим в истории группы, а решились они на это, по словам Прусикина, из мести — отомстить за то, что они были слишком популярными в 90-е.
«Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство!», — объясняет Прусикин.
Останавливаться на этом не собираются — в альбом вошли каверы и на другие популярные песни, среди которых Barbie Girl, Blitzkrieg Bop и Mamma Maria.
Группа должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако коллективу помешала пандемия коронавируса, и конкурс отменили. Однако свою славу музыканты забрали — их клип собрал миллионы просмотров на официальном канале конкурса, и они стали самой популярной группой.
Фото: Instagram Ильи Прусикина, Софья Таюрской, кадры из клипа
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