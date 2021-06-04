passion.ru

Глюкоза с губами-«уточкой» и поющий баран в пародии Little Big на хит Backstreet Boys

Группа сделала клип на кавер трека Everybody группы Backstreet Boys. Как объяснил фронтмен группы Илья Прусикин, это было сделано из мести коллективу за то, что они были слишком популярны.

В новом ярком клипе на кавер группы Backstreet Boys появились необычные сказочные персонажи — Белоснежка, Русалочка и другие принцессы. В клипе появилась и Глюкоза с раздутыми губами, которые ей наколдовала фея, а Золушка в исполнении самой Софьи Таюрской ходит по замку в Crocks.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Клип на песню Everybody

Фото: Кадр из клипа

Клип на эту песню стал самым дорогим в истории группы, а решились они на это, по словам Прусикина, из мести — отомстить за то, что они были слишком популярными в 90-е.

«Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство!», — объясняет Прусикин.

Останавливаться на этом не собираются — в альбом вошли каверы и на другие популярные песни, среди которых Barbie Girl, Blitzkrieg Bop и Mamma Maria.

Группа должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако коллективу помешала пандемия коронавируса, и конкурс отменили. Однако свою славу музыканты забрали — их клип собрал миллионы просмотров на официальном канале конкурса, и они стали самой популярной группой.

Фото: Instagram Ильи Прусикина, Софья Таюрской, кадры из клипа

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги

Популярное