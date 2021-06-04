Глюкоза с губами-«уточкой» и поющий баран в пародии Little Big на хит Backstreet Boys

«Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство!», — объясняет Прусикин.

Останавливаться на этом не собираются — в альбом вошли каверы и на другие популярные песни, среди которых Barbie Girl, Blitzkrieg Bop и Mamma Maria.

Группа должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако коллективу помешала пандемия коронавируса, и конкурс отменили. Однако свою славу музыканты забрали — их клип собрал миллионы просмотров на официальном канале конкурса, и они стали самой популярной группой.