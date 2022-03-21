Глюкоза появилась на премьере фильма в компании экс-супруга Светланы Ходченковой
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Ни для кого не секрет, что Глюкоза не только талантливая певица, но и актриса. В детстве она снималась в «Ералаше», а уже в сознательном возрасте играла в комедии «Бабушка легкого поведения». В фильме «Моя ужасная сестра» артистка получила главную роль.
Ее напарником на съемочной площадке стал бывший муж Светланы Ходченковой Владимир Яглыч. Он же составил компанию Глюкозе на закрытой премьере комедии в кинотеатре «Космос», сообщает «Комсомольская правда».
Певица примерила блестящее платье красного цвета и туфли-лодочки. Макияж был выполнен в нюдовых оттенках. Поддержать Глюкозу пришла ее 14-летняя дочь Лидия. Девочка выделялась из толпы своим дерзким образом: взъерошенные голубые волосы, массивные украшения и яркая одежда оверсайз. На фоне мамы в аккуратном платье Лида выглядела настоящей бунтаркой.
«Лиду я поддерживаю во всех ее экспериментах. Вспоминаю себя в детстве: я и волосы красила, и нос прокалывала, и что только с собой ни творила — у бабушки волосы дыбом стояли от моего поведения! Я была даже более хулиганистая», — прокомментировала образ девочки звездная мама.
Владимир Яглыч не стал отвечать на вопросы журналистов. В последнее время он избегает общения с прессой и на светских мероприятиях держится в стороне.
Фото: Геннадий Авраменко/ Пресс-служба