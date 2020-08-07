Глюк`oZу не пустили на могилу к подруге и запретили въезд в Украину на три года

В пятницу, 7 августа, украинские пограничники задержали Глюк`oZу в киевском аэропорту «Борисполь» и, устроив ей допрос, развернули на въезде в страну. Российской певице запретили пересекать границу сроком на три года из-за участия в концерте на территории оккупированного Крыма.

В Украину певица направлялась по личным причинам: несколько дней назад была годовщина со дня смерти ее подруги, экс-депутата Верховной рады Ирины Бережной. «Этот закат был последним... Ты ушла, как принцесса. Время идет, но ты всегда в моем сердце, Иришка», — написала она.