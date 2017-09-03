Глюк’oZа, Шуфутинский, Гришаева и двухметровый торт: как выходила замуж дочь губернатора Московской области
Вчера, 3 сентября, в одном из престижных отелей города Москвы играли свадьбу. 22-летняя Екатерина Воробьева, дочь губернатора Подмосковья, вышла замуж за Марка Типикина — сына члена совета директоров «Руссобанка». Поздравить молодых приехали Стефания Маликова, Иосиф Кобзон, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, и многие другие.
Фотографий с мероприятия, проходившего в отеле Four Seasons напротив Кремля, немного: праздник проводился в обстановке строжайшей тайны. Ни ведущие (Нонна Гришаева и Александр Олешко), ни присутствующие артисты (в том числе и «Хор Турецкого») предпочли не выкладывать снимки в социальные сети. Лишь Глюк’oZа и Михаил Шуфутинский опубликовали совместный портрет.
«Вот такие встречи бывают вечером третьего сентября», — написал музыкант. «Ну, что? Перевернули Календарь?», — намекнула певица на особенный для коллеги день.
Третьего сентября Михаил переживает пик популярности. На мероприятиях его часто просят исполнить хит со словами «Я календарь переверну, и снова 3 сентября». Поговаривают, что за это артист дополнительно к обычному гонорару за выступление в 15 тысяч долларов берет еше пять. «Хор Турецкого», по информации «Лайф», получают за выступление 30 тысяч евро, Олешко и Гришаева — по 10 тысяч евро.
Двухметровый торт, украшенный фигурками в виде лебединых крыльев и съедобным золотом, обошелся организаторам в 880 тысяч рублей.
Марк Типикин и Екатерина Воробьева — выпускники МГИМО. До свадьбы влюбленные встречались около двух лет.
Фото: instagram.com