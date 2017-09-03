СМИ подсчитали, сколько стоила свадьба дочери губернатора Московской области

Вчера, 3 сентября, в одном из престижных отелей города Москвы играли свадьбу. 22-летняя Екатерина Воробьева, дочь губернатора Подмосковья, вышла замуж за Марка Типикина — сына члена совета директоров «Руссобанка». Поздравить молодых приехали Стефания Маликова, Иосиф Кобзон, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, и многие другие.

Фотографий с мероприятия, проходившего в отеле Four Seasons напротив Кремля, немного: праздник проводился в обстановке строжайшей тайны. Ни ведущие (Нонна Гришаева и Александр Олешко), ни присутствующие артисты (в том числе и «Хор Турецкого») предпочли не выкладывать снимки в социальные сети. Лишь Глюк’oZа и Михаил Шуфутинский опубликовали совместный портрет.

«Вот такие встречи бывают вечером третьего сентября», — написал музыкант. «Ну, что? Перевернули Календарь?», — намекнула певица на особенный для коллеги день.