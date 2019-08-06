Глюк`oZa прокомментировала развод и рассказала, как будет делить с мужем имущество и детей

Слухи о том, что Наталья Ионова, известная как Глюк’oZa, разводится с Александром Чистяковым, появились несколько дней назад. Поклонники певицы усмотрели в ее философских постах в Instagram и отсутствии обручального кольца дурной знак.

Певица долго хранила молчание и на информацию не реагировала. Но спустя несколько дней она поделилась с поклонниками смешным видео, в котором разговаривает с мужем и обсуждает с ним раздел имущества, детей и животных. «Раздел детей пройдет без проблем, у нас их двое – одного тебе, другого – мне. С животными все сложнее», - говорит певица.