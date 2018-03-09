Фолловеры предположили, что дорогой подарок преподнес супруг певицы — бизнесмен Александр Чистяков, и поздравили певицу с обновкой: «Супер 👏🏻 Ваш муж - МОЛОДЕЦ 😊 Класс !!!», «Классная))) и Машина и Наташа)))», «Вот я понимаю подарок!», «Отличная тачка👍ни гвоздя ни жезла😎✌️», «Натуль, машина такая же огонёк, как и ты », «Поздравляю с таким подарком.Цвет и правда шикарный.Мужу респект!!!!», «Вот это подарок на праздник, классс, рада за вас. Всем мира и добра!», «.Достойный подарок,для шикарной женщины», «Вот это подарок на праздник, классс, рада за вас. Всем мира и добра!», «Вау, Наташа!!! Роскошный подарок!».

А что подарили вам?

Фото: instagram