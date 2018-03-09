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Фото из Instagram Натальи Ионовой
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Певица получила в подарок автомобиль премиум-класса.

Несмотря на то, что международный женский день уже закончился, звезды продолжают рассказывать, как отметили его, и хвастаться подарками. Так, накануне вечером в Instagram Натальи Ионовой появилось фото подарка, который она получила: «Все-таки 8 марта это день рождения каждой женщины в нашей стране одновременно! Спасибо за невероятно волшебный день и такие подарки!». На снимке певица позирует на крыше ярко-красного автомобиля Infiniti. Глюкоза призналась, что красный цвет — ее любимый, и теперь она чаще будет садиться за руль.

Фолловеры предположили, что дорогой подарок преподнес супруг певицы — бизнесмен Александр Чистяков, и поздравили певицу с обновкой: «Супер 👏🏻 Ваш муж - МОЛОДЕЦ 😊 Класс !!!», «Классная))) и Машина и Наташа)))», «Вот я понимаю подарок!», «Отличная тачка👍ни гвоздя ни жезла😎✌️», «Натуль, машина такая же огонёк, как и ты », «Поздравляю с таким подарком.Цвет и правда шикарный.Мужу респект!!!!», «Вот это подарок на праздник, классс, рада за вас. Всем мира и добра!», «.Достойный подарок,для шикарной женщины», «Вот это подарок на праздник, классс, рада за вас. Всем мира и добра!», «Вау, Наташа!!! Роскошный подарок!».

А что подарили вам?

Фото: instagram

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