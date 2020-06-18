Глюк`oZa показала редкое фото младшей дочери с новой стрижкой и похвасталась ее успехами в учебе
Фото: Instagram Натальи Ионовой
Наталья Ионова (Глюк`oZa) поделилась с подписчиками редким фото и видео с младшей дочкой Верой. Певица записала милое семейное видео, порадовавшись, что ее дочь отлично окончила учебный год.
«Гуляй, рванина», — задорно прокомментировала Наталья.
Глюк`oZa также похвасталась новой стрижкой Веры. Правда, у подписчиков нет возможности сравнить ее с той, которая была у девочки раньше.
Фото: Instagram Натальи Ионовой
На днях Наталья Ионова и Александр Чистяков отметили 14-ю годовщину свадьбы. За эти годы поклонники пары не раз обсуждали, что они находятся на грани развода, но своим отношением друг к другу и публичными признаниями в любви опровергают это. А в день рождения жены Александр признался, что готов прожить с ней всю жизнь.
Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой
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