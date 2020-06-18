Глюк`oZa показала редкое фото младшей дочери с новой стрижкой и похвасталась ее успехами в учебе

На днях Наталья Ионова и Александр Чистяков отметили 14-ю годовщину свадьбы. За эти годы поклонники пары не раз обсуждали, что они находятся на грани развода, но своим отношением друг к другу и публичными признаниями в любви опровергают это. А в день рождения жены Александр признался, что готов прожить с ней всю жизнь.