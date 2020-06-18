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Глюк`oZa показала редкое фото младшей дочери с новой стрижкой и похвасталась ее успехами в учебе

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Глюк`oZa с дочками Лидой и Верой

Фото: Instagram Натальи Ионовой

У 34-летней Натальи Ионовой и Александра Чистякова растут две дочери — 13-летняя Лида и 8-летняя Вера. И, если старшая девочка мелькает на странице матери и даже ведет собственный аккаунт, то младшую артистка показывает редко.

Наталья Ионова (Глюк`oZa) поделилась с подписчиками редким фото и видео с младшей дочкой Верой. Певица записала милое семейное видео, порадовавшись, что ее дочь отлично окончила учебный год.

«Гуляй, рванина», — задорно прокомментировала Наталья.

Глюк`oZa также похвасталась новой стрижкой Веры. Правда, у подписчиков нет возможности сравнить ее с той, которая была у девочки раньше.

Фото: Instagram Натальи Ионовой

На днях Наталья Ионова и Александр Чистяков отметили 14-ю годовщину свадьбы. За эти годы поклонники пары не раз обсуждали, что они находятся на грани развода, но своим отношением друг к другу и публичными признаниями в любви опровергают это. А в день рождения жены Александр признался, что готов прожить с ней всю жизнь.

Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой

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