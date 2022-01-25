Глюк`оZа показала редкие кадры с мужем и призналась ему в любви

Кроме того, звезда назвала супруга своими крыльями и пожелала ему здоровья и вдохновения. Фолловеры и коллеги артистки присоединились к поздравлениям в комментариях. «С днем рождения твою половинку! Всего самого доброго в новом году жизни!» — поздравила Александра дизайнер Яна Расковалова. Отметились в комментариях также Игорь Крутой и бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

«С днем рождения, вы очень красивая пара, счастья вам, много любви», «Такие красивые и счастливые», «С днем рождения Александра. Желаю благополучия, здоровья, успехов во всем и отличного настроения, у него прекрасная жена и очаровательные, умные и талантливые дети. Будьте счастливы», — написали свои поздравления и подписчики.

Напомним, что Наталья и Александр поженились в 2006 году, у них две дочери Лидия и Вера. Чистяков — российский бизнесмен, владелец девелоперской компании Hermitage Construction & Management Group.