Глюк`оZа показала редкие кадры с мужем и призналась ему в любви
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Фото: Instagram @glukozamusic
Глюк`оZа трогательно поздравила своего мужа с днем рождения, опубликовав в инстаграм серию их милых совместных фотографий. В сториз певица дополнила фоторяд, показав, что ее 49-летний муж еще в очень хорошей форме. Звезда поделилась пляжным фото с ним, где он стоит без рубашки, показала снимки с обеими дочерями, фото с совместной тренировки по йоге, где они оба с Александром стоят в довольно сложных позах, а также теплый романтический кадр. «Спасибо, что ты есть в моей жизни. Спасибо за прекрасных детей, спасибо за твою поддержку и сильное плечо рядом! С днем рождения, моя любовь», — написала Наталья Чистякова-Ионова в своих сториз.
Кроме того, звезда назвала супруга своими крыльями и пожелала ему здоровья и вдохновения. Фолловеры и коллеги артистки присоединились к поздравлениям в комментариях. «С днем рождения твою половинку! Всего самого доброго в новом году жизни!» — поздравила Александра дизайнер Яна Расковалова. Отметились в комментариях также Игорь Крутой и бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.
«С днем рождения, вы очень красивая пара, счастья вам, много любви», «Такие красивые и счастливые», «С днем рождения Александра. Желаю благополучия, здоровья, успехов во всем и отличного настроения, у него прекрасная жена и очаровательные, умные и талантливые дети. Будьте счастливы», — написали свои поздравления и подписчики.
Напомним, что Наталья и Александр поженились в 2006 году, у них две дочери Лидия и Вера. Чистяков — российский бизнесмен, владелец девелоперской компании Hermitage Construction & Management Group.
Фото: Instagram