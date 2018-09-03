Глюк'oZa, Лорак и другие звездные мамы проводили детей в школу: самые интересные фото и видео из Instagram

Наталья Ионова проводила подросших дочерей в школу: «Ну, вот и третье сентября))) Веруся первоклашка, поэтому на линейку собрались все родственники) Лидуся поддержала сестру и сказала, что в обиду не даст. Всем школьникам желаю отличного учебного года! А родителям терпения».
«В первый класс в первый раз!!!!! Всех поздравляем с первым днем школы!!!!! Вперед, ребята!!!!!! Моя зайка!!!!!!моя первоклашка!!! А мы с Максимкой в одном классе!!!! Ура!!!! Обожаем Зарочку и всю ее семью!!!!Всем первоклашкам хороших, добрых и умных одноклассников», — написала певица Слава, чья дочь пошла в школу вместе с сыном ее коллеги по сцене. Дочь Надежды Михалковой и сын Маши Малиновской тоже стали первоклашками.
«Моя любовь к тебе не знает границ...Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям. Поздравляю всех с первым учебным днем! Ну а мы уже во 2 ой класс», — написала Светлана Лобода. Дочь Алены Хмельницкой тоже стала второклашкой.
Дочь Ксении Бородиной совсем взрослая: «3 сентября! 3 класс». Дочь Кати Лель пошла в четвертый класс. Дочь Аллы Довлатовой — в пятый. Дочь Анастасии Волочковой — в седьмой. Анастасия Стоцкая с семьей проводила в школу подросшего сына. Стас Михайлов посвятил нежные слова дочери: «Моя любимая доченька, учись!!! Живи!!! Храни тебя Бог!!!»
«Зубами грызя всех наук известняк, Старайся не портить эмали: Потерю зубов не восполнить никак, А станешь умнее – едва ли... На самом деле, конечно же, станешь, и я уже в предвкушении учебного года и поздравляю всех вас тоже с его началом», — написала певица Жасмин в блоге дочери.
Дочь Марины Газмановой тоже пошла в школу, хотя ее мама признавалась, что отменила бы некоторые ненужные предметы, чтобы воспитывать девочку по ведам.
Любовь Толкалина посвятила своей дочери вдохновенный пост:
Этот мир кажется очень конкурентным. Тебя все время сравнивают, оценивают... Да и сам ты все время хочешь быть как кто то или лучше кого то... особенно когда молодой -зеленый... И это очень мешает сосредоточиться на том, а что же ты?Ты, такой единственный за всю историю существования человечества! Ты уникальный и индивидуальный во всем! А ведь именно индивидуальность может в будущем устроить так, что на свет появится новая профессия , названная твоим именем и фамилией!!!!... Важно быть не лучше кого то, а лучше себя вчерашнего.!!!!.. Можно закончить школу с красным дипломом и никак не найти себя, таких печальных примеров много... А с другой стороны- Чехов❤️ сидел в гимназическом карцере за нарушение дисциплины и неуспеваемость, а Лесков❤️ оставался на второй год и вообще школу , кажется , не закончил... Важно, чтобы школа и гонка в борьбе за место под солнцем не убили любовь и желание учиться. Любить учиться важнее всего на свете... учиться это значит уважать себя , строить , развивать эту самую уникальность!! Но помнить, что никакое уважение к себе невозможно без уважения к окружающим....@welkomtomari А я есть на этом свете чтобы тебя поддерживать...
Дочь Светланы Пермяковой примерила форму: «Всех с началом учебного года)) Мы в школу в следующем году, но нарядились в форму, как большие девочки. Рады вернуться в наш любимый Детский сад! Удач, успехов, свершений, терпения всем учащимся и учителям», — написала мама.
Сын Сергея Лазарева не отстает: «В детский садик))) Малыш, как же быстро бежит время)) ты такой взрослый! Не успею моргнуть глазом, поведу в 1 класс) наслаждайся детством, дурачься, смейся, веселись, познавай, не бойся ничего и никого! У тебя все получится! Люблю», — написал папа.
Эвелина Бледанс воссоединилась с бывшим мужем ради сына: «Всех школьников с первым днём обучения! Мы в новый сад!!! Ура! А у вас что - сад? Школа? Институт?» Мария Погребняк, Юлия Началова и Ани Лорак тоже провожали детей в школу в компании мужей.
Максим Виторган опубликовал грустное обращение к читателям: