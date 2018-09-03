Глюк'oZa, Лорак и другие звездные мамы проводили детей в школу: самые интересные фото и видео из Instagram

Наталья Ионова проводила подросших дочерей в школу: «Ну, вот и третье сентября))) Веруся первоклашка, поэтому на линейку собрались все родственники) Лидуся поддержала сестру и сказала, что в обиду не даст. Всем школьникам желаю отличного учебного года! А родителям терпения».

«В первый класс в первый раз!!!!! Всех поздравляем с первым днем школы!!!!! Вперед, ребята!!!!!! Моя зайка!!!!!!моя первоклашка!!! А мы с Максимкой в одном классе!!!! Ура!!!! Обожаем Зарочку и всю ее семью!!!!Всем первоклашкам хороших, добрых и умных одноклассников», — написала певица Слава, чья дочь пошла в школу вместе с сыном ее коллеги по сцене. Дочь Надежды Михалковой и сын Маши Малиновской тоже стали первоклашками.

«Моя любовь к тебе не знает границ...Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям. Поздравляю всех с первым учебным днем! Ну а мы уже во 2 ой класс», — написала Светлана Лобода. Дочь Алены Хмельницкой тоже стала второклашкой.

Дочь Ксении Бородиной совсем взрослая: «3 сентября! 3 класс». Дочь Кати Лель пошла в четвертый класс. Дочь Аллы Довлатовой — в пятый. Дочь Анастасии Волочковой — в седьмой. Анастасия Стоцкая с семьей проводила в школу подросшего сына. Стас Михайлов посвятил нежные слова дочери: «Моя любимая доченька, учись!!! Живи!!! Храни тебя Бог!!!»

«Зубами грызя всех наук известняк, Старайся не портить эмали: Потерю зубов не восполнить никак, А станешь умнее – едва ли... На самом деле, конечно же, станешь, и я уже в предвкушении учебного года и поздравляю всех вас тоже с его началом», — написала певица Жасмин в блоге дочери.

Дочь Марины Газмановой тоже пошла в школу, хотя ее мама признавалась, что отменила бы некоторые ненужные предметы, чтобы воспитывать девочку по ведам.

Любовь Толкалина посвятила своей дочери вдохновенный пост: