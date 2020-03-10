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Глубокое декольте, высокий разрез и красные ботфорты: Агилера пришла на премьеру «Мулан» в ярком образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Агилера

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Мулан» режиссера Ники Каро, самой яркой девушкой которой была Кристина Агилера, записавшая саундтрек к картине.

Фотографам Кристина позировала в ярко-розовой блузе с глубоким декольте, красной юбке с высоким разрезом и в лакированных ботфортах.

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Сыгравшая главную роль в фильме «Мулан» Лю Ифэй появилась на красной дорожке в эффектном пышном платье, в котором была похожа на настоящую принцессу.

Лю Ифэй

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

«Мулан» — это история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. Российская премьера картины намечена на 26 марта.

Фото: globallookpress

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