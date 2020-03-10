Глубокое декольте, высокий разрез и красные ботфорты: Агилера пришла на премьеру «Мулан» в ярком образе
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Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Фотографам Кристина позировала в ярко-розовой блузе с глубоким декольте, красной юбке с высоким разрезом и в лакированных ботфортах.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Сыгравшая главную роль в фильме «Мулан» Лю Ифэй появилась на красной дорожке в эффектном пышном платье, в котором была похожа на настоящую принцессу.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
«Мулан» — это история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. Российская премьера картины намечена на 26 марта.
Фото: globallookpress
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