Глубокое декольте и ретро-прическа: Ирина Пегова предалась воспоминаниям о красивом вечере

Опубликовать снимки с премии журнала ОК! актриса сериала «Пищеблок» решила во время очередных съемок. На данный момент Пегова снимается в продолжении сериала «Акушерки», где она играет главную героиню — Татьяну Скворцову. «Пока снимаем операции: по локти в крови, в белый халатах, с младенцами в руках! Можно предаться воспоминаниям о красивом вечере!» — пишет Ирина под своим постом в Instagram.

Стоит заметить, что красивым был не только вечер, но и сама Пегова. Актриса сериала «Домашний арест» предстала в атласном платье с глубоким V-образным декольте. Как заявила сама Ирина, о наличии именно такого платья в своем гардеробе она мечтала очень давно. Образ идеально дополняет помада ярко-красного оттенка и укладка в ретро-стиле — уложенные на один бок кудри.