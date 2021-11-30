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Глубокое декольте и ретро-прическа: Ирина Пегова предалась воспоминаниям о красивом вечере

43-летняя актриса опубликовала фотографии с прошедшего мероприятия, на котором она примерила на себя роскошный образ — платье синего цвета с декольте и шикарную прическу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Пегова на фоне опавшей листвы

Фото: Instagram @pegovairina

Опубликовать снимки с премии журнала ОК! актриса сериала «Пищеблок» решила во время очередных съемок. На данный момент Пегова снимается в продолжении сериала «Акушерки», где она играет главную героиню — Татьяну Скворцову. «Пока снимаем операции: по локти в крови, в белый халатах, с младенцами в руках! Можно предаться воспоминаниям о красивом вечере!» — пишет Ирина под своим постом в Instagram.

Стоит заметить, что красивым был не только вечер, но и сама Пегова. Актриса сериала «Домашний арест» предстала в атласном платье с глубоким V-образным декольте. Как заявила сама Ирина, о наличии именно такого платья в своем гардеробе она мечтала очень давно. Образ идеально дополняет помада ярко-красного оттенка и укладка в ретро-стиле — уложенные на один бок кудри.

Поклонники Пеговой пришли в восторг от увиденного и принялись одаривать любимицу приятными комплиментами. «Очень идет и образ»,«Ирина, вы необыкновенно хороши. Глаз не оторвать», «Просто Художественное произведение!» — пишут они в комментариях под фотографиями.

Фото: Instagram

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