Глубокие декольте, леопардовый принт, мини и каблуки: Пэрис Хилтон решила стать самым «горячим» президентом США
Фото: Globallookpress / face to face
На своей странице в Instagram Пэрис уже опубликовала «предвыборный» ролик, в котором позирует в довольно провокационных нарядах и сообщает, что хочет стать «горячим» президентом США.
Уже не в первый раз Хилтон заявила, что мечтает перекрасить Белый дом в свой любимый розовый цвет.
«Пэрис в президенты. Хочу сделать Овальный кабинет в форме сердца», — написала она.
Хилтон отметила, что страна, как и Овальный кабинет, нуждается в переменах: «Хочу изменить интерьер. По-моему, здесь явно не хватает женской руки».
На одном из эффектных фото Пэрис и вовсе позирует топлес и в ажурных колготках на фоне американского флага.
К слову, ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты США и рэпер Канье Уэст. Напомним, что выборы американского президента запланированы на 3 ноября 2020 года. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент, сенатор Джо Байден.
Фото и видео: Instagram, globallookpress
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