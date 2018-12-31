Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей

Звезда ухитряется успешно совмещать личную жизнь и бесконечные съемки в рекламе и сериалах.

Узнаете ли вы «дурнушку» в этой красавице?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: открытые источники, instagram