Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей

Поклонники сериала «Дикий ангел» часто обсуждают, как изменились актеры, сыгравшие Милагрос и Иво. Но есть актриса, незаслуженно забытая ими. Новые фотографии 42-летней актрисы Габриэлы Сари, которая исполнила роль «страшненькой подружки» главной героини, заставили всех вспомнить о Глории.
После успеха сериала Габриэла стала востребованной актрисой. Сейчас они с супругом, фотографом Дарианом Шийманом, воспитывают дочку по имени Донна.
Звезда ухитряется успешно совмещать личную жизнь и бесконечные съемки в рекламе и сериалах.
Узнаете ли вы «дурнушку» в этой красавице?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: открытые источники, instagram