Глеб Калюжный раскрыл подробности личной жизни: «Дама сердца скорее есть, чем нет»

23-летний Глеб Калюжный — талантливый актер и музыкант. В свои годы он уже снялся в более чем 20 фильмах и записал несколько рэп-альбомов. Он признается, что трудится почти без выходных. Каждый день артиста расписан по минутам: съемки, студия звукозаписи, интервью, премьеры. Как же он находит время для общения с противоположным полом?

По словам Глеба, наряду с профессиональным успехом ему хочется иметь и личную жизнь. Долгое время он не разрешал себе влюбляться и даже боялся вступать в отношения, так как в прошлом имел негативный опыт. Напомним, что одна из пассий звезды обвинила его в избиении. Однако спустя некоторое время после неприятного инцидента актер снова открыл свое сердце.

«Я влюбчив! Есть несколько девушек, которым я оказывал знаки внимания. Но я и один чувствую себя комфортно. Скажем так, дама сердца скорее есть, чем нет. Но личная жизнь на то и личная», — признался Калюжный в интервью для Teleprogramma.pro.