«Глажу спящее нежным сном»: Максим Виторган нежно признался в чувствах Нино Нинидзе
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Фото: Starface
В преддверии Нового года Максим Виторган сделал нежное признание в чувствах к Нино Нинидзе. Актер отметил, что все подводят итоги, а он только начинает жить.
«Прошлый Новый год я встретил, спя, один дома. То есть, Нового года у меня вроде и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать: как встретишь, так и проведешь — полная фигня. Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу еще пока спящее нежным сном доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет.
С Новым годом! И пусть ваши необходимости будут равны вашим удовлетворенностям. И при этом никто не пострадает», — написал Максим Виторган и опубликовал нежное фото с любимой Нино.
Нино и Максим начали встречаться через несколько месяцев после официального развода Виторгана с Ксенией Собчак. Телеведущая в конце 2018 года ушла от актера к режиссеру Константину Богомолову. Нино Нинидзе смогла не только поддержать Максима Виторгана в тяжелый период, но и завоевать его сердце.
Фото и видео: Starface, Instagram
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