«Глажу спящее нежным сном»: Максим Виторган нежно признался в чувствах Нино Нинидзе

«Прошлый Новый год я встретил, спя, один дома. То есть, Нового года у меня вроде и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать: как встретишь, так и проведешь — полная фигня. Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу еще пока спящее нежным сном доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет.

С Новым годом! И пусть ваши необходимости будут равны вашим удовлетворенностям. И при этом никто не пострадает», — написал Максим Виторган и опубликовал нежное фото с любимой Нино.