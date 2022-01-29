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Глазами любимого: Арзамасова в ультра-мини позирует на фоне небоскребов Дубая

26-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова и ее супруг, известный фигурист Илья Авербух, наслаждаются отдыхом в Арабских Эмиратах. Актриса не устает делиться с подписчиками яркими снимками из отпуска, позируя в объективе камеры любимого мужа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Арзамасова

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Лиза опубликовала новые яркие фото из романтического путешествия с супругом. Влюбленные прогуливались по одной из набережных города, когда Илья решил поймать момент и сделать несколько фото любимой супруги.

Молодая мама позирует на фоне небоскребов Дубая и фонтанов в расслабленном повседневном образе. Лиза выбрала для прогулки пышную мини-юбку белого цвета и голубую рубашку. Волосы актриса оставила распущенными, а аутфит дополнила удобной спортивной обувью.

Лиза Арзамасова в Дубае, фото: Илья Авербух

Лиза Арзамасова в Дубае, фото: Илья Авербух

Фото: @liza_arzamasova/Instagram

Лиза отметила, что ни один профессиональный фотограф не делал ей снимки лучше, чем супруг. А все дело в любви, уверена звезда.

«Самый лучший «фотошоп» — это взгляд через объектив любящего тебя человека. Ни на одной фотосессии у меня не было лучше фотографий, чем когда снимали на камеру в телефоне мама, друзья, ну а теперь вот муж. Потому что они делают это с любовью. И ракурс лучший найдут, и много снимков подряд сделают, чтобы можно было потом лучший выбрать, и глаза в ответ счастьем зажгут, чтобы ты светилась, и атмосферу создадут», — подписала кадр актриса.

Фото: Instagram

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