Глазами любимого: Арзамасова в ультра-мини позирует на фоне небоскребов Дубая

Лиза отметила, что ни один профессиональный фотограф не делал ей снимки лучше, чем супруг. А все дело в любви, уверена звезда.

«Самый лучший «фотошоп» — это взгляд через объектив любящего тебя человека. Ни на одной фотосессии у меня не было лучше фотографий, чем когда снимали на камеру в телефоне мама, друзья, ну а теперь вот муж. Потому что они делают это с любовью. И ракурс лучший найдут, и много снимков подряд сделают, чтобы можно было потом лучший выбрать, и глаза в ответ счастьем зажгут, чтобы ты светилась, и атмосферу создадут», — подписала кадр актриса.