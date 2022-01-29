Глазами любимого: Арзамасова в ультра-мини позирует на фоне небоскребов Дубая
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Лиза опубликовала новые яркие фото из романтического путешествия с супругом. Влюбленные прогуливались по одной из набережных города, когда Илья решил поймать момент и сделать несколько фото любимой супруги.
Молодая мама позирует на фоне небоскребов Дубая и фонтанов в расслабленном повседневном образе. Лиза выбрала для прогулки пышную мини-юбку белого цвета и голубую рубашку. Волосы актриса оставила распущенными, а аутфит дополнила удобной спортивной обувью.
Фото: @liza_arzamasova/Instagram
Лиза отметила, что ни один профессиональный фотограф не делал ей снимки лучше, чем супруг. А все дело в любви, уверена звезда.
«Самый лучший «фотошоп» — это взгляд через объектив любящего тебя человека. Ни на одной фотосессии у меня не было лучше фотографий, чем когда снимали на камеру в телефоне мама, друзья, ну а теперь вот муж. Потому что они делают это с любовью. И ракурс лучший найдут, и много снимков подряд сделают, чтобы можно было потом лучший выбрать, и глаза в ответ счастьем зажгут, чтобы ты светилась, и атмосферу создадут», — подписала кадр актриса.
Фото: Instagram