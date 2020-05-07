«Глаза серые, а волосы рыжие»: 49-летняя Эвелина Хромченко показала, какой была в юности

«Красивая грузинская девушка», «Даже есть что-то общее с Тиной Канделаки», «Я тоже увидела что-то грузинское. Подумала, какая красивая девочка. Очень изменились», «Ни за что бы не узнала Вас по этому фото, глядя на фото, Вам бы сыграть в кино капитаном полиции», «Такая красивая! Мне больше нравится, чем сейчас блонд и в очках», «Ничуть не поменялась, такая же красавица», — обсуждают в комментариях.

А вы узнали бы Эвелину Хромченко в этой скромной красивой девушке?