«Глаза серые, а волосы рыжие»: 49-летняя Эвелина Хромченко показала, какой была в юности
Фото: Instagram Эвелины Хромченко
«Студентка дневного отделения телевидения и радиовещания журфака МГУ и корреспондент радиостанции "Смена" Гостелерадио СССР Эвелина Хромченко поздравляет всех причастных с Днем радио. Здоровья и радости, коллеги! Я горжусь тем, что в моем журналистском детстве люди меня узнавали по голосу. P.S. Информация для тех, кому кажется, что подкасты — это нечто новое и модное: в те времена, когда фото на документы принимали только в ч/б, майка у меня была голубая, глаза серые, а волосы рыжие», — пояснила она.
«Красивая грузинская девушка», «Даже есть что-то общее с Тиной Канделаки», «Я тоже увидела что-то грузинское. Подумала, какая красивая девочка. Очень изменились», «Ни за что бы не узнала Вас по этому фото, глядя на фото, Вам бы сыграть в кино капитаном полиции», «Такая красивая! Мне больше нравится, чем сейчас блонд и в очках», «Ничуть не поменялась, такая же красавица», — обсуждают в комментариях.
А вы узнали бы Эвелину Хромченко в этой скромной красивой девушке?
Фото и видео: Instagram
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