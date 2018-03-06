«Глаза мамины»: Сергей Лазарев с сыном впервые появились на обложке журнала

«Красивый мальчик, красивый папа», «Ой ну какие солнышки», «Замечательный сын у тебя Сережа», «Какие глазки», «Глаза, просто шикарные», «Какой изумительный цвет глаз», «У сына глаза небесного цвета!!!!», «Все небо в глазах Ника!!!!», «А глаза не папы. Мамины», «Голубоглазое чудо!!!!!!», — обсуждают подписчики ангельскую внешность мальчика.

«А кто же всё-таки мама то ?!?!!», — из раза в раз задают они вопрос, на который Сергей пока не спешит отвечать.