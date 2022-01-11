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«Глаза маленькие, кожа слишком белая»: Марина Александрова раскритиковала свое лицо

Слишком тонкие губы или, наоборот, слишком пухлые, брови не те, нос подкачал — как часто мы критикуем себя, смотря на глянцево-идеальные фотографии звезд в журналах. Но и они неидеальны и не всегда довольны собой. Так и известная актриса и признанная красавица Марина Александрова решила пройтись по собственным недостаткам, которые отыскала, лежа в кровати без сна.