«Глаза маленькие, кожа слишком белая»: Марина Александрова раскритиковала свое лицо
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram / @mar_alexandrova
Александрова — яркая артистка, за плечами которой внушительный список работ в театре и кино, она лауреат нескольких престижных наград и обладательница мощной базы поклонников, которые не устают восхищаться ее огромными голубыми глазами, фарфоровой кожей и точеной фигурой. Однако сама актриса не всегда довольна собственной внешностью, о чем без страха и стеснения рассказывает в микроблоге в социальной сети Instagram. В последней публикации Марина в шутливой форме поделилась своими переживаниями из-за собственной внешности.
«Искала в себе явные физические недостатки: нос большой, а глаза маленькие, кожа слишком белая и губы немодные. Хотя глаза папины, а цвет мамин, я их люблю, нос явно вытянулся с возрастом, но я бы его не отрезала, он любопытный… губы… ну, точно никогда не была модной и поздно начинать…» — шутливо заявила звезда сериала «Мосгаз».
Удивительно читать такое от актрисы, ведь ее внешние данные высоко ценятся многими. Марина Александрова с иронией добавляет, что ограничилась пристальным разбором лица, а вот к телу переходить не стала, потому что «там явно что-то бы раскопала».
Но завершила свой пост актриса на позитивной ноте, добавив, что главное в женщине все же не внешность, а уверенность в себе. И появляется она лишь в том случае, если девочку вырастили в любви и если она себя любит во взрослом возрасте со всеми своими достоинствами и недостатками.
Фото: Instagram / @mar_alexandrova, архив пресс-служб / Е. Ширинкина