«Глаза цвета моря»: Марина Александрова показала очень чувственное фото с отдыха

На лице артистки практически нет макияжа, а укладка выглядит очень естественной. Волосы Марины зачесаны набок, а сама фотография сделана в стиле ню — актрисы демонстрирует хрупкие плечи и гибкую спину.

Сама Марина отмечает, что ее свежий вид — это заслуга отдыха на морском берегу.

«Хочется окунуться, надышаться, проснуться от шума и запаха любимого... моря! Всё-таки жизнь у моря это прекрасно или нет? Поделитесь опытом?)».

Подписчики согласны:

«Жизнь у моря как рассвет и закат. Всегда разная и волнительная», «Ну как же ты прекрасна!», «Ты настоящая муза, которая дает силы и вдохновение для шедевров!», «Ну как сказать. Классно, что можно к нему вечером поехать и доехать за полчаса. С другой стороны, это ветра, дикая влажность, дикое количество туристов в года без пандемии. Если в моем следующем городе моря не будет, я не стану сильно переживать»