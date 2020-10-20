«Глаза цвета моря»: Марина Александрова показала очень чувственное фото с отдыха
Фото: www.instagram.com/mar_alexandrova/
На лице артистки практически нет макияжа, а укладка выглядит очень естественной. Волосы Марины зачесаны набок, а сама фотография сделана в стиле ню — актрисы демонстрирует хрупкие плечи и гибкую спину.
Сама Марина отмечает, что ее свежий вид — это заслуга отдыха на морском берегу.
«Хочется окунуться, надышаться, проснуться от шума и запаха любимого... моря! Всё-таки жизнь у моря это прекрасно или нет? Поделитесь опытом?)».
Подписчики согласны:
«Жизнь у моря как рассвет и закат. Всегда разная и волнительная», «Ну как же ты прекрасна!», «Ты настоящая муза, которая дает силы и вдохновение для шедевров!», «Ну как сказать. Классно, что можно к нему вечером поехать и доехать за полчаса. С другой стороны, это ветра, дикая влажность, дикое количество туристов в года без пандемии. Если в моем следующем городе моря не будет, я не стану сильно переживать»
Ранее Марина Александрова произвела впечатление на своих поклонников. Во время отдыха со своей семьей актриса опубликовала честное селфи — полностью без макияжа. Фотография очень понравилась подписчикам — не каждая актриса осмелится показать свою естественную красоту.
Поклонники отметили очаровательную улыбку актрисы, и написали ей в комментариях, что она очень милая без косметики. Некоторые из поклонников написали, что без макияжа на лице Александровой заметна усталость, и порадовались за свою любимицу, что она наконец выбралась в отпуск.
«Марина, Вы прекрасны со всеми Вашими Достоинствами и недостатками... Но на лице печать усталости...Отдыхайте... А то потеряем Красавицу-Следователя, которая в другой жизни была Императрицей Всероссийской», — желают ей поклонники.
Фото и видео: Instagram Марины Александровой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!