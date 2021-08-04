Главный врач Коммунарки Проценко высказался о врачах, которые лечат МакSим

Денис Проценко, главный врач главной коронавирусной клиники Москвы в Коммунарке, восхитился профессионализмом врачей, которые занимались лечением певицы и смогли буквально вытащить ее с того света.

«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», – рассказал Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».