Главный врач Коммунарки Проценко высказался о врачах, которые лечат МакSим
Денис Проценко, главный врач главной коронавирусной клиники Москвы в Коммунарке, восхитился профессионализмом врачей, которые занимались лечением певицы и смогли буквально вытащить ее с того света.
«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», – рассказал Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
Он отметил, что задача была очень непростая.
«Тут надо еще понимать, что возраст имеет значение. Все-таки у пожилых пациентов гораздо меньше резервов для преодоления критического состояния, чем у молодых людей», — подчеркнул главврач Коммунарки.
Певица оказалась в больнице в середине июня. Ее состояние стремительно ухудшалось, и медики приняли решение погрузить ее в медикаментозную кому. Только на днях состояние Марины Абросимовой стабилизировалось и ее смогли вывести из сна.
Фото: Instagram Марины Абросимовой
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