Главный пророк современности: какие из предсказаний Владимира Жириновского сбылись

В феврале 2013 года Владимир Жириновский рассуждал о скорой кончине оппозиционного политика Бориса Немцова: «Немцов — это Троцкий сегодня. Он ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда!» Пугающее пророчество сбылось через несколько лет. Немцова убили в феврале 2015 года.

О протестах в Казахстане политик заявил еще в 2021 году. «Возможно, будет обострение обстановки в Средней Азии. Я бы советовал — я сам оттуда, мои земляки — не надо ждать, когда будет хуже, и, возможно, начнутся даже какие-то столкновения, — переезжайте в Россию», — советовал политик. И оказался прав. В 2022 году по всему Казахстану вспыхнули митинги и массовые беспорядки из-за повышения цен на газ.

Также Жириновский за несколько лет до переворота на Украине упоминал об этом публично: «Там, где революция, — это дураки руководители, ничего не понимающие. Вот на Украине тоже будет такая реакция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже». Это заявление лидер ЛДПР сделал в 2013-м, а всем известные события случились в 2014-2015 годах.

Самое главное предсказание Жириновского, которое обсуждают в обществе до сих пор, касалось начала специальной операции на Украине, сообщает Lenta.ru. В своем декабрьском выступления в Госдуме он загадочно упомянул о некоем событии, которое должно произойти 22 февраля 2022 года. «Вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной», — заверил Жириновский.

Владимир Жириновский долгие годы находился на политической арене и, обладая большими знаниями, мог подробно анализировать происходящее и предвидеть, как будет развиваться та или иная ситуация.