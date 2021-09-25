«Кинотавр» объявил победителей: главный приз получил фильм с участием дочери Бодрова
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга стала триумфанткой фестиваля «Кинотавр» в Сочи. 23-летняя артистка получила приз за лучшую женскую роль. Жюри оценило ее работу в ленте Николая Хомерики «Море волнуется раз». При этом для актрисы, которая известна больше по ролям в спектаклях театра «Мастерская Петра Фоменко» эта роль стала дебютной.
Сама картина также завоевала главный приз кинофорума.
Фото: Пресс-служба
Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль с нынешнего «Кинотавра» увозит Павел Деревянко. В последние годы у артиста выходит по 5-6 проектов в год, и на сей раз жюри впечатлила его «злодейская» роль в предстоящем триллере режиссера-дебютанта Евгения Григорьева «Подельники». Вместе с Деревянко в картине снялись не менее звездные артисты Юрий Борисов и Елизавета Янковская.
Приз за лучшую режиссуру завоевал автор фильма «Нууча» Владимир Мункуев. События остросюжетной драмы происходят в Якутии в конце XIX века, а в центре внимания оказывается семья, только что похоронившая ребенка. Местный князь поселяет к ним русского каторжника Костю, с которым они должны найти общий язык, но тот решает стать новым хозяином дома.
Лучшей сценарной работой жюри сочло сценарий драмы «Капитан Волконогов бежал» супругов Алексея Чупова и Наташи Меркуловой. Они же выступили и режиссерами драмы.
Приз за лучшую операторскую работу присудили фильму «Молоко птицы». Приз за оригинальную музыку к фильму достался картине «Медея». Специальный диплом жюри отдали фильму «Герда» Натальи Кудряшовой. Лучшим же дебютом в полном метре признали «Общагу» Романа Васьянова.
Напомним, в основную программу фестиваля отобраны 15 картин. А всего было прислано 104 заявки с полнометражными лентами — это рекорд для «Кинотавра». При этом почти две трети работ поступили от кинематографистов, которые только дебютировали в кино или же сняли второй свой фильм.
_Фото и видео: @The Upcoming/YouTube, пресс-служба.