«Кинотавр» объявил победителей: главный приз получил фильм с участием дочери Бодрова

Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль с нынешнего «Кинотавра» увозит Павел Деревянко. В последние годы у артиста выходит по 5-6 проектов в год, и на сей раз жюри впечатлила его «злодейская» роль в предстоящем триллере режиссера-дебютанта Евгения Григорьева «Подельники». Вместе с Деревянко в картине снялись не менее звездные артисты Юрий Борисов и Елизавета Янковская.

Приз за лучшую режиссуру завоевал автор фильма «Нууча» Владимир Мункуев. События остросюжетной драмы происходят в Якутии в конце XIX века, а в центре внимания оказывается семья, только что похоронившая ребенка. Местный князь поселяет к ним русского каторжника Костю, с которым они должны найти общий язык, но тот решает стать новым хозяином дома.

Лучшей сценарной работой жюри сочло сценарий драмы «Капитан Волконогов бежал» супругов Алексея Чупова и Наташи Меркуловой. Они же выступили и режиссерами драмы.