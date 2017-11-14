Телеведущая Ксения Бородина показала, как ее дочки болеют за сборную России.

Накануне сборная России играла со сборной Испании, и многие семьи собрались у телевизора. Семья Ксении Бородиной не стала исключением. Больше всех была увлечена старшая дочь звезды. «Главная болельщица Российского футбола. Ну что, Марусь, счет 0:1. Проигрываем», — прокомментировала мама.

Восьмилетняя Маруся искренне болела за наших игроков. Полуторагодовалая Тея, готовясь ко сну, бегала рядом. Малышка так устала, что едва могла сосредоточиться на чтении «вечернего» стишка.