Главные болельщицы: как дочери Ксении Бородиной смотрят футбол
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Телеведущая Ксения Бородина показала, как ее дочки болеют за сборную России.
Накануне сборная России играла со сборной Испании, и многие семьи собрались у телевизора. Семья Ксении Бородиной не стала исключением. Больше всех была увлечена старшая дочь звезды. «Главная болельщица Российского футбола. Ну что, Марусь, счет 0:1. Проигрываем», — прокомментировала мама.
Восьмилетняя Маруся искренне болела за наших игроков. Полуторагодовалая Тея, готовясь ко сну, бегала рядом. Малышка так устала, что едва могла сосредоточиться на чтении «вечернего» стишка.
«У нас тоже такой вечерок)))», «Россия Вперед!», «Дочи у Вас Ксения...... загляденье, такие красотулечки, лапочки!!!!!!!», «Веет теплом и уютом», «Сладкие детки», «Как дети быстро растут», — обсуждают подписчики. Особенно внимательно они следят за Теей, которой в декабре исполнится два годика: «Забавная девочка. Такой возраст самый интересный! Похожа на маму. Папины глаза».
Игра была интересной, а счет порадовал: сборные сыграли вничью, 3:3.
Фото: instagram