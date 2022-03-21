Роза Сябитова рассказала, как не нарваться на токсичных личностей при знакомстве в Сети

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» признает, что сейчас знакомства в интернете перешли на новый уровень. Все чаще люди ищут себе близких по духу не на улице или в баре, а в социальных сетях. Однако стоит помнить о том, что у этого способа знакомства есть и свои подводные камни. Роза Сябитова рассказала, какие правила нужно знать, чтобы не попасться в ловушку.

Телесваха считает, что интернет — это лишь быстрый способ передачи информации о себе. «Результат будет определяться по тому, насколько удачно и правильно вы воспользовались возможностью. Вы же не понесете свои деньги в первый попавшийся банк, который увидели в рекламе. Так почему верите первому встречному, который сказал вам приятный комплимент?» — высказалась на своей странице в VK Сябитова.

Телеведущая также посоветовала женщинам не быть падкими на лесть и комплименты, а ко всему относиться с осторожностью. По словам Розы, главное — уважать себя. «Делая преждевременную оценку виртуальной личности мужчины, вы сами даете оружие мужчинам-мошенникам. Вы забыли, что времена рыцарей и активных мужчин (я имею в виду тех, которые будут вас удивлять и покорять, как Дон Кихот) канули в Лету», — объяснила подписчицам сваха.

Роза Сябитова убеждена, что именно женщина определяет, насколько разумно будет познакомиться с человеком и продолжить с ним общение. Поэтому ей всегда нужно быть начеку.