Главная российская марафонщица Елена Блиновская терпит большие убытки: куда делись ее миллионы

Елена Блиновская сколотила состояние на популярных «Марафонах желаний». За несколько лет ее активной деятельности продукты коуча приобрели миллионы человек. Своих последователей Елена учит находиться в гармонии со Вселенной, слышать свои истинные желания и возвращаться в ресурсное состояние.

Ее курсы пользуются огромным успехом. Ни для кого не секрет, что техники, которые продвигает Блиновская, стары как мир. Но это не мешает ей зарабатывать миллионы.

Издание «Комсомольская правда» ознакомилось с отчетами, в которых указана реальная информация о состоянии бизнеса Елены. Как оказалось, в реальности все не так радужно. Две компании с одинаковым названием «Подари мечту» по документам принадлежат супругу блогерши Алексею. Именно это предприятие занимается «Марафоном желаний». Если верить цифрам, обе компании в прошлом году сработали в минус. Речь идет об убытках в 21 млн рублей.