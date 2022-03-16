Главная российская марафонщица Елена Блиновская терпит большие убытки: куда делись ее миллионы
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Фото: соцсети Елены Блиновкой
Елена Блиновская сколотила состояние на популярных «Марафонах желаний». За несколько лет ее активной деятельности продукты коуча приобрели миллионы человек. Своих последователей Елена учит находиться в гармонии со Вселенной, слышать свои истинные желания и возвращаться в ресурсное состояние.
Ее курсы пользуются огромным успехом. Ни для кого не секрет, что техники, которые продвигает Блиновская, стары как мир. Но это не мешает ей зарабатывать миллионы.
Издание «Комсомольская правда» ознакомилось с отчетами, в которых указана реальная информация о состоянии бизнеса Елены. Как оказалось, в реальности все не так радужно. Две компании с одинаковым названием «Подари мечту» по документам принадлежат супругу блогерши Алексею. Именно это предприятие занимается «Марафоном желаний». Если верить цифрам, обе компании в прошлом году сработали в минус. Речь идет об убытках в 21 млн рублей.
Юрист Михаил Алексеев дал экспертный комментарий по этому вопросу. Он объяснил, что данные в документах говорят о том, что расходы организации превышают доходы. «Что примечательно, в обеих фирмах есть выручка на общую сумму 38 млн рублей. А прибыли нет. Такие истории — это всегда триггер для налоговой службы: исправно ли платятся отчисления или компания скрывает реальную прибыль», — высказался специалист.
Михаил резонно засомневался в достоверности информации, которую транслирует Елена. «Не думаю, что выручка Блиновской исчисляется суммой в 38 млн в год. Она работает совсем на другом уровне — там скорее порядок цифр ближе к миллиарду. Где эти деньги? Да где угодно: владельцы бизнеса могут выводить их в другие фирмы. А кроме того, в случае с марафонами оплата зачастую идет напрямую переводом на карту. В таком случае ни прибыль, ни уплату налогов отследить невозможно», — объяснил юрист.
Фото и видео: соцсети Елены Блиновской