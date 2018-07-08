«Главная болельщица»: Басков показал помолодевшую Пугачеву на просмотре футбольного матча

Певец Николай Басков сейчас отдыхает в Порто-Черво на Сардинии. На днях к нему неожиданно присоединились Алла Пугачева и Максим Галкин, и 7 июля они вместе отправились смотреть футбольный матч Россия-Хорватия. Артист не смог не сделать селфи с Примадонной.

Некоторые фолловеры тут же отметили, что и Николай, и Алла Борисовна повернули время вспять в погоне за молодостью. Помимо восторженных отзывов, селфи Баскова и Пугачевой вызвало и недоумение: «Не живые глаза у Аллы», «Сами на себя не похожи», «Роскошная мумия» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).