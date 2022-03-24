Глава Music Box Наталья Палинова о будущем российского шоу-бизнеса: «Выйдем на новый уровень»

Наталья Палинова не скрывает, что обеспокоена состоянием музыкального бизнеса на сегодняшний день. Она отметила, что на мир музыки и, в частности, канал Music Box негативно повлиял уход с российского рынка крупнейших международных лейблов. Среди них Sony Music, Warner music и Universal Music. Палинова считает, что сейчас все больше артистов начнут давать концерты и ездить в туры, так как деньги за стриминги они получать не будут.

«Многие артисты были подписаны на эти лейблы. Теперь мы даже не представляем, как дорабатывать, что делать. Много контента придется убрать или заменить», — объяснила Наталья в интервью Алене Жигаловой. В этой ситуации есть и плюсы. По мнению продюсера, это может послужить толчком к продвижению молодых отечественных исполнителей: «Освободится некая ниша, где новые таланты могут себя проявить». Палинова убеждена, что скоро наступит период музыкального расцвета: «Я оптимист сумасшедший и верю, что мы выйдем на новый уровень».