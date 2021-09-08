Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, героически спасая человека
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Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
Сегодня в городе Норильске, где случилась трагедия, проходили учения, которые было решено запечатлеть на камеру и сделать отчетный фильм. Для чего и были подключены профессиональный оператор и другие необходимые для съемочного процесса специалисты. Когда во время съемки, оступился и сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился.
МЧС официально подтвердило гибель министра: «С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Владимир Путин уже направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Евгения, как сообщает Дмитрий Песков: «Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата», — передал пресс-секретарь.
Евгению Николаевичу было 55 лет. Он родился в 1966 году, закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. После работал в КГБ СССР, служил в ФСО и личной охране службы безопасности президента. Пост главы МЧС Зиничев занял в 2018 году.
Фото и видео: Москва 24, Global Look Press