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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, героически спасая человека

Евгений разбился о выступающий камень, когда прыгнул в воду за телеоператором, сорвавшемуся со скалы. Оба пострадавших были оперативно отправлены вертолетом в лучшую больницу города Норильска, но как оператор, так и военнослужащий скончались во время транспортировки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Сегодня в городе Норильске, где случилась трагедия, проходили учения, которые было решено запечатлеть на камеру и сделать отчетный фильм. Для чего и были подключены профессиональный оператор и другие необходимые для съемочного процесса специалисты. Когда во время съемки, оступился и сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился.

МЧС официально подтвердило гибель министра: «С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Владимир Путин уже направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Евгения, как сообщает Дмитрий Песков: «Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата», — передал пресс-секретарь.

Евгению Николаевичу было 55 лет. Он родился в 1966 году, закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. После работал в КГБ СССР, служил в ФСО и личной охране службы безопасности президента. Пост главы МЧС Зиничев занял в 2018 году.

Фото и видео: Москва 24, Global Look Press