Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, героически спасая человека

МЧС официально подтвердило гибель министра: «С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Владимир Путин уже направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Евгения, как сообщает Дмитрий Песков: «Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата», — передал пресс-секретарь.

Евгению Николаевичу было 55 лет. Он родился в 1966 году, закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. После работал в КГБ СССР, служил в ФСО и личной охране службы безопасности президента. Пост главы МЧС Зиничев занял в 2018 году.