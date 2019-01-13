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«Гламур-тужур-абажур»: Глафира Тарханова восхитила поклонников фотосессией в роскошном платье

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Глафира Тарханова

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35-летняя актриса показала еще один снимок из праздничной фотосессии.

Глафира Тарханова примеряет на себя разные образы не только в силу профессии актрисы, но и для участия в различных фотосетах в свое удовольствие. Так, перед праздниками молодая мама решила принять участие в «золотой» фотосессии и примерила шикарное вечернее платье этого оттенка.

«В честь старого Нового года! Еще немного гламура-тужура-абажура!» — так забавно подписала Глафира снимок, на котором она позирует в декорациях, похожих на большую клетку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«На первый взгляд кажется,что Вы как птичка в золотой клетке)) Очень романтично», «В сагу Сумерки Вампирессой», «Божественно прекрасна», «Гламур он такой, затянет, не успеешь оглянуться. Но для Вас даже к лучшему, очень идет этот имидж. Роковая Глафира», «Глафира снимок чудесный, ты богиня, удачи в перевоплащении к лучшему», — осыпали Тарханову комплиментами поклонники. А вам нравится этот образ звезды?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

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