«Гламур-тужур-абажур»: Глафира Тарханова восхитила поклонников фотосессией в роскошном платье

Глафира Тарханова примеряет на себя разные образы не только в силу профессии актрисы, но и для участия в различных фотосетах в свое удовольствие. Так, перед праздниками молодая мама решила принять участие в «золотой» фотосессии и примерила шикарное вечернее платье этого оттенка.
«В честь старого Нового года! Еще немного гламура-тужура-абажура!» — так забавно подписала Глафира снимок, на котором она позирует в декорациях, похожих на большую клетку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«На первый взгляд кажется,что Вы как птичка в золотой клетке)) Очень романтично», «В сагу Сумерки Вампирессой», «Божественно прекрасна», «Гламур он такой, затянет, не успеешь оглянуться. Но для Вас даже к лучшему, очень идет этот имидж. Роковая Глафира», «Глафира снимок чудесный, ты богиня, удачи в перевоплащении к лучшему», — осыпали Тарханову комплиментами поклонники. А вам нравится этот образ звезды?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram