«Гламур-тужур-абажур»: Глафира Тарханова восхитила поклонников фотосессией в роскошном платье

«На первый взгляд кажется,что Вы как птичка в золотой клетке)) Очень романтично», «В сагу Сумерки Вампирессой», «Божественно прекрасна», «Гламур он такой, затянет, не успеешь оглянуться. Но для Вас даже к лучшему, очень идет этот имидж. Роковая Глафира», «Глафира снимок чудесный, ты богиня, удачи в перевоплащении к лучшему», — осыпали Тарханову комплиментами поклонники. А вам нравится этот образ звезды?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram