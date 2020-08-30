Глафира Тарханова удивила поклонников неожиданным образом: «Хочется попробовать новый формат»
Фото: Instagram/ @glafiratarhanova
Героини, которых воплощает на экране Глафира Тарханова, зачастую отличаются скромностью и сдержанностью, но на этот раз актриса, похоже, решила попробовать что-то новое. Звезда российских сериалов поделилась с подписчиками фотографией с новых кинопроб, на которых предстает в непривычном для себя амплуа.
На снимке Глафира в утонченном и элегантном образе: высокая прическа, обтягивающий наряд, гламурный макияж.
«Вечерний мейк, открытое декольте, платье, каблуки. Как думаете, утвердят?! Выгляжу убедительно? Очень волнуюсь!!! Хочется попробовать новый формат. Держите за меня кулачки!!!» — оставила подпись под фото Тарханова.
Поклонники заверили актрису: она выглядит просто потрясающе и достойна получить любую роль.
«Какая красотка, просто загляденье! Удачных проб Вам, так хочется новых фильмов с Вами», «Утвердят,обязательно. Вам удачи!», «У вас все получится. Вы супер», — оставляют комментарии подписчики.
Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.
Фото и видео: Instagram
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