Глафира Тарханова удивила поклонников неожиданным образом: «Хочется попробовать новый формат»

Поклонники заверили актрису: она выглядит просто потрясающе и достойна получить любую роль.

«Какая красотка, просто загляденье! Удачных проб Вам, так хочется новых фильмов с Вами», «Утвердят,обязательно. Вам удачи!», «У вас все получится. Вы супер», — оставляют комментарии подписчики.

Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.