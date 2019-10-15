Глафира Тарханова рассказала, как прошла ее свадьба 14 лет назад: «Кольцо выбрала по картинке в газете»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актеры Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев поженились 14 лет назад. Сейчас супруги растят четверых сыновей.
В день агатовой годовщины 35-летняя Глафира поделилась с подписчиками воспоминаниями о свадьбе и подготовке к ней.
«Годовщина!!! Агатовая свадьба!!! Оказывается нужно дарить друг другу подарки из агата я никогда не придерживалась подобных традиций, но думаю на бриллиантовой можно будет сделать исключение», - написала актриса, отметив, что в посте не ее свадебная фотография (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«До архивов после переезда руки не дошли пока, но расскажу вам некоторые подробности. Свадьбу праздновали в составе 6 человек (вместе с брачующимися смешное слово, на мой взгляд). в Загс приехали еще несколько друзей, Полина, Юра, Света, спасибо.
На свадьбу меня отпустили со съемок на 3 дня с проекта, который снимался в Киеве, «Пороки и их поклонники» с Владом Галкиным в главной роли. Обручальное кольцо я выбрала увидев фото в газете, которой были заклеено окно, в эпизоде фильма, когда моя героиня попадает в плен, там же был адрес ювелирного магазина, осталось только сообщить жениху», - рассказала Глафира Тарханова подробности подготовки к одному из самых важных дней в своей жизни.
Фото: Instagram
На подготовку времени почти не было, призналась актриса. Машины заказывали накануне свадьбы и все хорошие варианты к тому времени уже разобрали. Старый «Москвич», который достался жениху, все время глох. А невеста приехала в загс на старом «Линкольне». «В общем в узком кругу мы замечательно провели этот праздничный трепетный день 14 лет назад!!!», - вспомнила Глафира.
А вам какие праздники больше нравятся: с большими гуляньями или в тесном кругу?
Фото: Instragram
Видео: Instagram Милены Василевской @itsmevasya
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