Глафира Тарханова рассказала, как прошла ее свадьба 14 лет назад: «Кольцо выбрала по картинке в газете»

В день агатовой годовщины 35-летняя Глафира поделилась с подписчиками воспоминаниями о свадьбе и подготовке к ней.

«Годовщина!!! Агатовая свадьба!!! Оказывается нужно дарить друг другу подарки из агата я никогда не придерживалась подобных традиций, но думаю на бриллиантовой можно будет сделать исключение», - написала актриса, отметив, что в посте не ее свадебная фотография (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).