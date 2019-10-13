Глафира Тарханова поздравила мужа с днем рождения и показала редкое фото с ним
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Фото: Instagram Глафиры Тархановой
Актриса Глафира Тарханова поделилась в блоге редким фото с любимым мужем, который сегодня, 13 октября, отмечает свой день рождения. «Сегодня День рождения🎉 у заслуженного артиста России Алексея Фаддеева, по совместительству моего МУЖА😁 Здоровья, успеха и удачи! 😁😁😁 остальное на ушко шепну😌 ❤УРРРРРРРРААААААААААА! Все ваши пожелания обещаю передам!😉», — написала звезда театра и кино под свежим снимком в Instagram.
«Чувствуется, что не любит фотаться))) Очень красивая вы пара!!! Здоровья всей вашей семье и благополучия!!!!!», «Счастья огромного вашей прекрасной семье)))», «Джулия Робертс? Нет, Глафира лучше👏», «Прекрасная семья!!! Здоровья Вашему супругу и счастья вашей семье!!!», «Поздравляю!🎉🎉🎉Вы очень красивая пара!! Счастья вам!», «С днём рождения! 🎉Здоровья крепкого! И пусть в вашем доме всегда царит любовь 💞💞💞», — пишут поклонники.
Напомним, Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых сыновей — Гордея, Ермолая, Корнея и Никифора, младшему из которых два года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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