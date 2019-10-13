Глафира Тарханова поздравила мужа с днем рождения и показала редкое фото с ним

«Чувствуется, что не любит фотаться))) Очень красивая вы пара!!! Здоровья всей вашей семье и благополучия!!!!!», «Счастья огромного вашей прекрасной семье)))», «Джулия Робертс? Нет, Глафира лучше👏», «Прекрасная семья!!! Здоровья Вашему супругу и счастья вашей семье!!!», «Поздравляю!🎉🎉🎉Вы очень красивая пара!! Счастья вам!», «С днём рождения! 🎉Здоровья крепкого! И пусть в вашем доме всегда царит любовь 💞💞💞», — пишут поклонники.

Напомним, Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых сыновей — Гордея, Ермолая, Корнея и Никифора, младшему из которых два года.