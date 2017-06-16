Вечеринка состоялась в рамках 39-го Московского международного кинофестиваля

Вечером 24 июня в Москве на Воробьевых горах состоялась «белоснежная» вечеринка журнала The Hollywood Reporter. В рамках мероприятия главный редактор «The Hollywood Reporter. Русское издание» Мария Лемешева и президент ММКФ, режиссер Никита Михалков вручили премию «Аванс» молодым кинематографистам. Самыми талантливыми молодыми актерами, по версии журнала, были признаны Ирина Старшенбаум, сыгравшая главную женскую роль в фильме «Притяжение» и Данил Стеклов, известный по фильмам «Близкие» и «Жги». Напомним, ранее обладателями хрустальной статуэтки и почетного диплома становились Милош Бикович, Дарья Мельникова, Александр Паль, Анфиса Черных и другие молодые актеры. Как отметила Лемешева, для многих молодых актеров данная награда становится первой.

Ирина Старшенбаум

По традиции, все гости мероприятия были одеты в белоснежные наряды. Заглянула на White Party и Глафира Тарханова, спрятавшая округлившийся живот под объемным белым платьем-рубашкой. Несмотря на то, что актриса находится на последних месяцах беременности, она продолжает появляться на светских вечеринках и на этот раз с удовольствием позировала фотографам в компании Ивана Колесникова.

Неожиданным стало появление Марии Голубкиной с женихом Борисом Ливановым. Недавно они объявили о своей помолвке и вот теперь впервые вышли в свет вместе. Компанию им составила дочь Ливанова Ева.

Также на красной дорожке были замечены Кристина Орбакайте, Любовь Толкалина, Анна Цуканова-Котт, Катерина Шпица, Эвелина Бледанс, Дарья Повереннова, Влад Лисовец, Алена Бабенко, Любовь Аксенова, Алексей Чадов и многие другие российские знаменитости.