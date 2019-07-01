Глафира Тарханова, Екатерина Андрееваи и другие на церемонии закрытия отборочного олимпийского турнира по конному спорту

Целую неделю зрители наблюдали как семь команд-участниц сражаются за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. А торжественную церемонию закрытия в минувшее воскресенье посетило множество поклонников этого благородного вида спорта, среди которых оказалось немало российских знаменитостей, в числе которых были президент Федерации конного спорта России Марина Владимировна Сечина, Екатерина Андреева, Олеся Бословяк-Кожина, Глафира Тарханова, Сабина Ахмедова, Марьяна Спивак и многие другие.
«Токийский тур» стал совершенно новым для мирового спортивного сообщества событием. Специальный квалификационный турнир для стран, входящих в олимпийскую группу С, проводился впервые в истории и собрал на территории России спортсменов из России, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Беларуси. В первые дни турнира участники демонстрировали судьям набор упражнений высокой сложности в ходе соревнований по выездке, а в оставшиеся – преодолевали барьеры на боевом поле во время отборочного тур по конкуру.
Фото: Пресс-служба
Несмотря на то, что в заключительный день для гостей было подготовлено большое количество тематических мастер-классов и других активностей, многие до самого финала не покидали лаунж-зону и трибуны, откуда с увлечением следили за ходом соревнований. Высокое мастерство и владение техникой помогли сборной России по выездке получить командную лицензию к Олимпийским играм в Токио 2020. В Гран-при по конкуру победу одержала сборная Израиля.
После торжественной церемонии награждения победителей, перед гостями выступили Московский Казачий Хор и кавер-группа «Давинчи».
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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