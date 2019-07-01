Глафира Тарханова, Екатерина Андрееваи и другие на церемонии закрытия отборочного олимпийского турнира по конному спорту

Целую неделю зрители наблюдали как семь команд-участниц сражаются за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. А торжественную церемонию закрытия в минувшее воскресенье посетило множество поклонников этого благородного вида спорта, среди которых оказалось немало российских знаменитостей, в числе которых были президент Федерации конного спорта России Марина Владимировна Сечина, Екатерина Андреева, Олеся Бословяк-Кожина, Глафира Тарханова, Сабина Ахмедова, Марьяна Спивак и многие другие.

«Токийский тур» стал совершенно новым для мирового спортивного сообщества событием. Специальный квалификационный турнир для стран, входящих в олимпийскую группу С, проводился впервые в истории и собрал на территории России спортсменов из России, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Беларуси. В первые дни турнира участники демонстрировали судьям набор упражнений высокой сложности в ходе соревнований по выездке, а в оставшиеся – преодолевали барьеры на боевом поле во время отборочного тур по конкуру.