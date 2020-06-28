Глафира Тараханова похвасталась перед подписчиками огромным букетом

Поклонники остались в восторге и от цветов, и от Глафиры: «Шикарный букет!!! Ромашки 😍😍😍 очень приятно будет собеседнику получить такой офигенский букет от такой наишикарнейшей девушки!!! Хорошего дня! 💐», «Зачёт, очень обожаю ромашки 😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️😘😘😘», «🔥🔥🔥прям красота люблю такие букеты», «Глашенька, да вы сами, как цветочек аленький🌹🌹🌹💖», - комментируют фото подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.