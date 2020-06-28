Глафира Тараханова похвасталась перед подписчиками огромным букетом
Фото: Instagram/ @glafiratarhanova
Поклонники Глафиры Тарахановой уверенны - их любимице больше всего идут натуральные образы. Вот и на новом фото в Инстаграм актриса выглядит очень естественно: нежные озорные кудряшки, выразительный взгляд, точеные брови. В руках у мамы четверых детей огромный букет из роз и ромашек. Актриса признается: это подарок не ей, а от нее.
«Доброго дня! Все нужно успеть😉 Еду на встречу с хорошим человеком!!!😁 Как я люблю ДАРИТЬ цветы!!!!! Как вам такой летний букетик💐 Зачет?!!!» - написала актриса под фото.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Поклонники остались в восторге и от цветов, и от Глафиры: «Шикарный букет!!! Ромашки 😍😍😍 очень приятно будет собеседнику получить такой офигенский букет от такой наишикарнейшей девушки!!! Хорошего дня! 💐», «Зачёт, очень обожаю ромашки 😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️😘😘😘», «🔥🔥🔥прям красота люблю такие букеты», «Глашенька, да вы сами, как цветочек аленький🌹🌹🌹💖», - комментируют фото подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.
Фото и видео: Instagram/@glafiratarhanova
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