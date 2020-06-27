Гибкость никуда не делась: Татьяна Навка показала подписчикам, что по-прежнему в отличной форме
Фото: Instagram/ @tatiana_navka
Татьяна Навка завершила профессиональную карьеру фигуристки много лет назад, но для спортсменки это не повод бросать тренировки. В свои 45 лет Татьяна даст фору многим молодым девушкам - прославленная фигурстка с легкостью исполняет сложные позы на занятиях по йоге, что регулярно демонстрирует поклонникам в своем Инстаграм.
«Пластичность, грация и сила воли - это всё развивает гимнастика и йога! 💪 К тому же, дорогие мои, женщина, обладающая этими качествами неизменно притягивает к себе взгляды! Так что не лениться, а пора бы трудиться! 😉Признавайтесь, тренируетесь или всё ещё нет?», - интересуется у подписчиков олимпийская чемпионка.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
«Рыдаю сидя в шпагате. Как это тяжело», «Честно- нет) набрали лишней все и очень трудно себя заставить», «Пока нет групповых занятий йогой, но огород никто не отменял!», «Сила воли-этого и не хватает,хочется равняться на вас,Татьяна,вы умничка!» - делятся со звездой своими историями подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Татьяна Навка - известная фигуристка. В 2006 году в паре с Романом Костомаровым она выиграла золото в танцах на льду на олимпиаде в Турине. Первым мужем Татьяны стал фигурист Александр Жулин. Брак был зарегистрирован в 2000 году. Почти сразу у пары родилась дочь Александра. Девочка имеет американское гражданство. В 2010 году спортсмены заявили, что разводятся. Тогда же Татьяна познакомилась с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Позже у них завязался роман. В 2014 году у пары появилась дочь Надежда. Церемония бракосочетания Пескова и Навки состоялась в 2015 году в Сочи.
Фото и видео: Instagram/@tatiana_navka
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