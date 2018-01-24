Герои любимых мультиков, воздушные шары и фейерверки: Сергей Лазарев показал сыну Диснейленд
Фото из Instagram Сергея Лазарева
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Певец Сергей Лазарев сейчас отдыхает в США вместе с сыном Никитой, и на днях звездный папа и его наследник посетили Диснейленд в штате Флорида.
Сергей Лазарев уже не впервые отдыхает с сыном в США, но сейчас, когда Никита подрос, певец решил отвезти его в Диснейленд. Во время катания на аттракционах Сергей решил ничего не фотографировать и просто наслаждаться общением с ребенком. Зато позже, на традиционном параде героев мультфильмов студии Walt Disney, он комментировал для малыша все происходящее.
Поклонники засыпали Лазарева вопросами, понравилось ли его сыну путешествие, и комплиментами.
Напомним, Сергей долго скрывал лицо сына на совместных снимках, объясняя это тем, что хотел продлить спокойствие и гармонию в их маленькой семье. Тем не менее в новогоднюю ночь исполнитель все-таки нарушил это правило и показал очаровательного Никиту фолловерам.