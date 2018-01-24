Певец Сергей Лазарев сейчас отдыхает в США вместе с сыном Никитой, и на днях звездный папа и его наследник посетили Диснейленд в штате Флорида.

Сергей Лазарев уже не впервые отдыхает с сыном в США, но сейчас, когда Никита подрос, певец решил отвезти его в Диснейленд. Во время катания на аттракционах Сергей решил ничего не фотографировать и просто наслаждаться общением с ребенком. Зато позже, на традиционном параде героев мультфильмов студии Walt Disney, он комментировал для малыша все происходящее.

Поклонники засыпали Лазарева вопросами, понравилось ли его сыну путешествие, и комплиментами.