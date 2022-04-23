Герцогиня Кейт Миддлтон показала фото принца Луи накануне его четырехлетия
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Фото: Paul Marriott/Global Look Press
Королевская семья празднует череду дней рождений. Пару дней назад свой официальный день рождения отпраздновала королева Елизавета II. Теперь право принимать поздравления перешло к ее правнуку - принцу Луи. Сегодня, 23 апреля, мальчику исполнилось 4 года.
В честь знаменательного дня, в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появились новые фото их младшего наследника. На четырех очаровательных снимках, автором которых по традиции стала Кейт Миддлтон, Луи изображен на пляже возле их дома в Норфолке.
Фото: Kensington Royal
К слову, герцогиня всегда старается сделать необычные портреты, запечатлев своих детей в движение или за интересной игрой.
Фото: Kensington Royal
На снимках принц Луи запечатлен играющим босиком на пляже. Правнук Елизаветы II одет в серый свитер с разноцветными звездами, клетчатую рубашку и лазурные шорты, а в руках он держит мяч.
«Завтра 4 года!» — подписана фотография.
Многие поклонники были рады увидеть принца. Ведь Луи пропустил недавние королевские мероприятия, на которых присутствовали его старший брат и сестра. 8-летний принц Джордж и 6-летняя принцесса Шарлотта присоединились к своим родителям сначала на службе герцога Эдинбургского в честь Дня благодарения, затем на службе в пасхальное воскресенье, а Луи остался дома.
Фото и видео: соцсети, Global Look Press