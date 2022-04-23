passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 17:30
1 мин.

Герцогиня Кейт Миддлтон показала фото принца Луи накануне его четырехлетия

23 апреля принцу Луи исполнилось четыре года. Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали пару снимков с ним в социальных сетях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Кейт и Уильям с маленьким Луи

Фото: Paul Marriott/Global Look Press

Королевская семья празднует череду дней рождений. Пару дней назад свой официальный день рождения отпраздновала королева Елизавета II. Теперь право принимать поздравления перешло к ее правнуку - принцу Луи. Сегодня, 23 апреля, мальчику исполнилось 4 года.

В честь знаменательного дня, в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появились новые фото их младшего наследника. На четырех очаровательных снимках, автором которых по традиции стала Кейт Миддлтон, Луи изображен на пляже возле их дома в Норфолке.

Принц Луи играет на пляже

Принц Луи играет на пляже

Фото: Kensington Royal

К слову, герцогиня всегда старается сделать необычные портреты, запечатлев своих детей в движение или за интересной игрой.

Принц Луи на пляже

Принц Луи на пляже

Фото: Kensington Royal

На снимках принц Луи запечатлен играющим босиком на пляже. Правнук Елизаветы II одет в серый свитер с разноцветными звездами, клетчатую рубашку и лазурные шорты, а в руках он держит мяч.

«Завтра 4 года!» — подписана фотография.

Многие поклонники были рады увидеть принца. Ведь Луи пропустил недавние королевские мероприятия, на которых присутствовали его старший брат и сестра. 8-летний принц Джордж и 6-летняя принцесса Шарлотта присоединились к своим родителям сначала на службе герцога Эдинбургского в честь Дня благодарения, затем на службе в пасхальное воскресенье, а Луи остался дома.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят