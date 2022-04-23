Герцогиня Кейт Миддлтон показала фото принца Луи накануне его четырехлетия

На снимках принц Луи запечатлен играющим босиком на пляже. Правнук Елизаветы II одет в серый свитер с разноцветными звездами, клетчатую рубашку и лазурные шорты, а в руках он держит мяч.

«Завтра 4 года!» — подписана фотография.

Многие поклонники были рады увидеть принца. Ведь Луи пропустил недавние королевские мероприятия, на которых присутствовали его старший брат и сестра. 8-летний принц Джордж и 6-летняя принцесса Шарлотта присоединились к своим родителям сначала на службе герцога Эдинбургского в честь Дня благодарения, затем на службе в пасхальное воскресенье, а Луи остался дома.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press