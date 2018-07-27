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Гены красоты: пользователи Сети обсуждают сходство Ольги Бузовой и ее бабушки

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Алла Тимофеевна стала особенным гостем на концерте внучки.

Минувшим вечером в Риге состоялся концерт 32-летней Ольги Бузовой, особенным гостем которого стала бабушка знаменитости, также проживающая в Прибалтике. Как обычно, Instagram поющей телеведущей пополнился несколькими публикациями о прошедшем дне. Например, девушка опубликовала селфи с любимой бабушкой. Пользователи Сети уверены, что Ольга очень похожа на Аллу Тимофеевну.

«Оля, какая же вы счастливая!!! Вы в старости будете красоткой 100%!!! У вас оооочень красивая бабушка!!!!», «А похожи!», «Как вы похожи!», «Ты копия бабушки», «Генетика-страшная сила! Вы молодые и интересные красотки! Так держать!», «На бабулю Оля похожа!!!» — написали фолловеры.

Кроме того, Ольга с бабушкой устроили зажигательные танцы под новый хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица»: ·Она так устала быть одна» как же хочется влюбиться 🤗🙌🏻 мое доброе утро с бабулей под песню #ибица нашего любимого @fkirkorov ❤️ Лови наш пламенный и большой привет 😘 в Главных ролях : Алла Тимофеевна и Ольга Бузова». Отметим, что в Сети «Ибицу» уже назвали продолжением песни «Цвет настроения синий», в съемках клипа на которую Ольга приняла участие.

Фото: instagram

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