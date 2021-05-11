Геннадий Хазанов откровенно рассказал, почему не общается с родственниками

Лукачер бросил мать Хазанова, когда она была беременна. С тех пор Геннадий знает о нем только по рассказам родственников. При этом артист, будучи известным человеком, жил с ним в одном доме и не догадывался об этом. Отец же не решался подойти к сыну. Кроме того, Хазанов не общается и с братьями.

«Как-то ко мне обратился один из двух братьев с предложением встретиться. Я пригласил его к себе на спектакль. После этого я вдруг почитал интервью брата, в котором он очень неуважительно и по-хамски говорил о моей матери», - признался артист. Мужчина заявил СМИ, что якобы мать Хазанова разбила их семью. Тогда Геннадий отменил встречу. «Он стал мне звонить, говоря, мол, на него наседают журналисты, надо обязательно увидеться. Мне так было неприятно! - подчеркнул 75-летний Хазанов в передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1». - Мой младший брат оказался не очень здоровым человеком».