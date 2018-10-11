«Гениально сыграли»: Алла Пугачева в восторге от актерского таланта старшей дочери

«До сих пор под впечатлением от пронзительного спектакля "Двое на качелях" в "Современнике" с Кристиной Орбакайте и Кириллом Сафоновым в главных ролях. Спасибо нашей любимой Галине Борисовне Волчек, которая увидела в Кристине этот образ. Кристина и Кирилл были яркими, органичными, а их герои ранимыми, живыми. Получилось!!!», — написал Максим.