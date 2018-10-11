«Гениально сыграли»: Алла Пугачева в восторге от актерского таланта старшей дочери

«Кирилл Сафонов и Кристина Орбакайте гениально сыграли спектакль "ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ" в театре Г.Волчек "Современник". ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!», — написала Примадонна и добавила: «Спасибо Кириллу САФОНОВУ за великолепную игру в сложнейшем спектакле и за то, что поддержал Кристину Орбакайте, как гениальный партнер, дав ей раскрыться на сцене театра в полной мере. Поздравляю. Это было здорово!!!»
«До сих пор под впечатлением от пронзительного спектакля "Двое на качелях" в "Современнике" с Кристиной Орбакайте и Кириллом Сафоновым в главных ролях. Спасибо нашей любимой Галине Борисовне Волчек, которая увидела в Кристине этот образ. Кристина и Кирилл были яркими, органичными, а их герои ранимыми, живыми. Получилось!!!», — написал Максим.
Фото: instagram