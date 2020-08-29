Гендиректор компании Bonduelle Жером Бондюэль погиб под колесами автомобиля

50-летний предприниматель Жером Бондюэль всегда отличался любовью к велосипедным прогулкам. Поздним вечером он как обычно катался на своем велосипеде по центру Лилля. Вместе с ним на прогулку выехали жена и друзья. Внезапно прямо на велосипедистов выскочил автомобиль и сбил Жерома. Нарушитель быстро скрылся с места происшествия, не дождавшись полиции. Прибывшие по вызову медики не смогли спасти бизнесмена, он скончался от полученных травм.