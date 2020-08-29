Гендиректор компании Bonduelle Жером Бондюэль погиб под колесами автомобиля
Фото: Globallookpress/© p34
50-летний предприниматель Жером Бондюэль всегда отличался любовью к велосипедным прогулкам. Поздним вечером он как обычно катался на своем велосипеде по центру Лилля. Вместе с ним на прогулку выехали жена и друзья. Внезапно прямо на велосипедистов выскочил автомобиль и сбил Жерома. Нарушитель быстро скрылся с места происшествия, не дождавшись полиции. Прибывшие по вызову медики не смогли спасти бизнесмена, он скончался от полученных травм.
Décès de Jérôme Bonduelle, directeur général de Bonduelle https://t.co/QZbtoXKdbC via @lsa @ChouetteAgile @FCazals @Denis_Ferrand @olivier_frey— Pierre AGERON (@PierreAGERON) August 29, 2020
Компания Bonduelle занимается производством консервированных овощей и является одним из лидеров рынка. Продукцию бренда можно встретить в России, США, Канаде и других странах. У себя на родине во Франции консервы Bonduelle продаются под именем Cassegrain.
Фото: Globallookpress
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