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Гендиректор компании Bonduelle Жером Бондюэль погиб под колесами автомобиля

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Яхта с логотипом Bonduelle

Фото: Globallookpress/© p34

ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью.

50-летний предприниматель Жером Бондюэль всегда отличался любовью к велосипедным прогулкам. Поздним вечером он как обычно катался на своем велосипеде по центру Лилля. Вместе с ним на прогулку выехали жена и друзья. Внезапно прямо на велосипедистов выскочил автомобиль и сбил Жерома. Нарушитель быстро скрылся с места происшествия, не дождавшись полиции. Прибывшие по вызову медики не смогли спасти бизнесмена, он скончался от полученных травм.

Компания Bonduelle занимается производством консервированных овощей и является одним из лидеров рынка. Продукцию бренда можно встретить в России, США, Канаде и других странах. У себя на родине во Франции консервы Bonduelle продаются под именем Cassegrain.

Фото: Globallookpress

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