Ген молодости: мама Алсу выглядит как ее старшая сестра

Подписчики восхищены внешним видом татарских красавиц — мама Алсу выглядит словно ее старшая сестра или подруга: «Какая молодая, очень хорошо выглядит», «Как подружки!», «А мама выглядит, как сестра», «Теперь понятно в кого Вы такая красавица) оказывается в маму..», «Теперь понятно, в кого ТАКАЯ КРАСИВАЯ И МОЛОДАЯ АЛСУ.... в свою очаровательную мамочку!!!», «Две красавицы. Годы бессильны перед вами», «Это мама?!?!?! Подружка, думала. молодец, мама!!!», «Так вот в кого вы такая красивая!», «Какая хорошенькая мама. Прям и не скажешь, что у этой женщины столько внуков!», «Похожи, как две сестрички», «Я думала-подружка! 😍».

Отметим, что пользователи Сети давно отметили, что Алсу практически не меняется с годами. Многие уверены, что певица сохраняет молодость и красоту благодаря достижениям современной косметологии. Однако некоторые считают, что это заслуга хорошей наследственности. И, глядя на фото Алсу с мамой, в этом можно не сомневаться.