Ген красоты: 16-летняя внучка Софии Ротару покоряет подиумы на Неделе моды в Париже
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Внучка Софии Ротару строит модельную карьеру
Фотографии 16-летней Софии Евдокименко взорвали Сеть. Юная красавица, которую СМИ назвали не иначе как «новая Брук Шилдс», была замечена на Неделе моды в Париже. Вчера модель посетила один из главных показов — Chanel Couture осень-зима 2017/18 в Grand Palais.
Публикация от S O F I A (@sofialookbook)
Яркая внешность и родство с легендарной советской певицей моментально привлекли к ней внимание прессы.
Публикация от S O F I A (@sofialookbook)
Модельная карьера Софии началась относительно недавно, но уже сейчас девушка может похвастаться контрактами с несколькими крупными брендами, потрясающей красоты съемками, а так же первой обложкой — ее лицо украсило страницы украинского Elle в 2015 году.
Фото: instagram.com