Внучка Софии Ротару строит модельную карьеру

Фотографии 16-летней Софии Евдокименко взорвали Сеть. Юная красавица, которую СМИ назвали не иначе как «новая Брук Шилдс», была замечена на Неделе моды в Париже. Вчера модель посетила один из главных показов — Chanel Couture осень-зима 2017/18 в Grand Palais.

Parisian dreams ... 💭 Публикация от S O F I A (@sofialookbook) Июл 4 2017 в 3:26 PDT

Яркая внешность и родство с легендарной советской певицей моментально привлекли к ней внимание прессы.

❤️ Публикация от S O F I A (@sofialookbook) Мар 25 2017 в 1:40 PDT