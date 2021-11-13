Где появится на свет первенец Серябкиной: «Были мысли рожать в Европе»

«Я никак не могла определиться с конкретным местом. Мне не нравилось то одно, то другое. Даже были мысли рожать в Европе… Но к счастью я нашла такой же классный роддом в Москве», — поделилась будущая мама.

Артистка добавила, что нашла больницу по рекомендации и убедилась в правильности своего выбора лично. Серябкина отметила комфорт клиники, красивые палаты и удобное местоположение: «Я съездила и увидела все своими глазами. Здесь очень комфортно, нет потока, удобное местоположение для меня, очень красивые палаты. Это как раз то, что нужно мне, особенно учитывая первые роды».

Напомним, что Ольга Серябкина вышла замуж за своего концертного директора Георгия Начкебия в 2020 году. Пара несколько лет скрывала свои отношения, как и новость о беременности певицы.