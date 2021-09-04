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70-летний Олег Газманов выглядит ровесником красавцев-сыновей на новом фото с ними

70-летний певец Олег Газманов вместе с сыновьями Родионом и Филиппом прогулялся по столичному фудмоллу «Депо» и запечатлелся с семьей на фоне скульптур на территории развлекательной площадки. В этом году старшему наследнику певца Родиону исполнилось 40 лет, а Филиппу в ноябре исполнится 24 года. Газманов редко выкладывает общие фото своей семьи, так что новое обновление на его странице в соцсети стало подарком для поклонников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Певец Олег Газманов

Фото: Instagram

Певец Олег Газманов поделился редким совместным снимком с обоими своими сыновьями. Напомним, у 70-летнего артиста есть сын Родион от первого брака и сын Филипп, усыновленный в браке с Мариной Газмановой-Муравьевой. Последнему было меньше месяца, когда его мама вышла замуж за Олега Газманова.

Музыкант с наследниками провел время в фудмолле «Депо», а затем сделал с ними несколько веселых снимков у статуи динозавра.

Олег Газманов предложил подписчикам придумать название для этой серии фото. «Газманозавры», «Он дракон», «Я по жизни загулял, словно в динопарк попал», «Далекие предки», — прокоментировали фолловеры.

Ранее Олег Газманов рассказал о жизни со второй супругой. Пара вместе уже почти четверть века. Певец признался, что у его жены есть привычки, которые его до сих пор раздражают.

Фото: @oleggazmanov/Instagram