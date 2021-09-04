70-летний Олег Газманов выглядит ровесником красавцев-сыновей на новом фото с ними
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певец Олег Газманов поделился редким совместным снимком с обоими своими сыновьями. Напомним, у 70-летнего артиста есть сын Родион от первого брака и сын Филипп, усыновленный в браке с Мариной Газмановой-Муравьевой. Последнему было меньше месяца, когда его мама вышла замуж за Олега Газманова.
Музыкант с наследниками провел время в фудмолле «Депо», а затем сделал с ними несколько веселых снимков у статуи динозавра.
Олег Газманов предложил подписчикам придумать название для этой серии фото. «Газманозавры», «Он дракон», «Я по жизни загулял, словно в динопарк попал», «Далекие предки», — прокоментировали фолловеры.
Ранее Олег Газманов рассказал о жизни со второй супругой. Пара вместе уже почти четверть века. Певец признался, что у его жены есть привычки, которые его до сих пор раздражают.
Фото: @oleggazmanov/Instagram