70-летний Олег Газманов выглядит ровесником красавцев-сыновей на новом фото с ними

Певец Олег Газманов поделился редким совместным снимком с обоими своими сыновьями. Напомним, у 70-летнего артиста есть сын Родион от первого брака и сын Филипп, усыновленный в браке с Мариной Газмановой-Муравьевой. Последнему было меньше месяца, когда его мама вышла замуж за Олега Газманова.

Музыкант с наследниками провел время в фудмолле «Депо», а затем сделал с ними несколько веселых снимков у статуи динозавра.